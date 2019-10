Les ventes de la PS4 ont dépassé celles de la Wii

Sony a partagé les résultats financiers du deuxième trimestre de son année fiscale 2019-2020. Entre autres données chiffrées, on peut découvrir que sa console de salon lancée en novembre 2013 s'est encore bien vendue.

Ce n'était qu'une question de temps. Et celui-ci n'est plus compté. Dans son dernier rapport financier daté du 30 octobre 2019, Sony a révélé qu'il s'était écoulé 2,8 millions de PS4 durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2019.

C'est moins que l'année précédente sur la même période (3,9 millions) et oblige à revoir les prévisions pour l'année fiscale, la firme japonaise espère désormais en distribuer 13,5 millions au lieu de 15 millions au 31 mars 2020.

Mais cela permet néanmoins à la PS4 d'afficher un score de 102,8 millions d'exemplaires vendus dans le monde, ce qui lui permet de dépasser la Wii et ses 101,64 millions. La voici désormais troisième console de salon la plus adoptée de tous les temps, derrière la première PlayStation (104,25 millions) et l'intouchable PlayStation 2 (157,68 millions). Elle est cinquième si l'on compte également les consoles portables, la Game Boy (118,69 millions) et la DS (154,9 millions) venant se caler sur le podium - source Guinness World Records. Joli parcours, avec la place pour aller plus haut et croire encore à l'avenir, à environ un an de l'arrivée de la PS5.

Côté software, on apprend que 61,3 millions de jeux ont été vendus sur le dernier trimestre, là où ils étaient 75,1 millions voilà un an, avec une augmentation en dématérialisé, qui représente 37% (28% en 2018). Chez les jeux first-party, Marvel's Spider-Man reste une valeur sûre avec 13,2 millions d'unités au 28 juillet 2019.

Pour finir, les abonnés PlayStation Plus sont plus nombreux que jamais : on en compte 36,9 millions, soit 700.000 de plus que trois mois auparavant et 2,6 millions que l'année précédente.