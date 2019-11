Mario Kart Tour : Une bêta multijoueur en décembre... pour ceux qui paient

Depuis la sortie du jeu à la fin du mois de septembre dernier, Mario Kart Tour ne permet de jouer que contre des personnages dirigés par l'intelligence artificielle. Le multijoueur, promis depuis le début par Nintendo, ne devrait plus trop tarder à arriver. Tout le monde ne pourra cependant pas s'y essayer dès sa mise en ligne.

Nintendo a récemment annoncé sur le compte Twitter officiel de Mario Kart Tour qu'une bêta du mode multijoueur du jeu se tiendra en décembre prochain. Tous les utilisateurs du jeu mobile ne pourront cependant pas y prendre part.

A real-time multiplayer beta test is planned for December and will be available to #MarioKartTour Gold Pass subscribers.

Stay tuned here for more details coming soon. pic.twitter.com/xNIdJE44cI