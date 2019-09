Mario Kart Tour : Nintendo dévoile le Pass Or, un service mensuel payant

Mario Kart Tour, jeu disponible depuis ce matin, est un jeu "Free-to-Start" comme aime le dire Nintendo. Les joueurs les plus motivés ont cependant la possibilité de souscrire un abonnement qui leur donne accès à du contenu hors de portée du commun des mortels.

À lire aussi : Nintendo Switch Lite : Nintendo a envisagé de la vendre encore moins cher

En parallèle au lancement de Mario Kart Tour, Nintendo a révélé le Pass Or, un nouveau service qui, selon le géant japonais, permet à ses abonnés de récupérer plus de récompenses dans Mario Kart Tour.

À l'heure où sont écrites ces lignes, le Pass Or coûte 5,49 euros par mois (Nintendo précise que ce prix est "sujet à modifications") et permet de gagner des "cadeaux Or" au cours des saisons in-game, d'obtenir des badges en relevant les "défis Or" et de débloquer les courses en catégorie 200cc.

À noter que pour les nouveaux abonnés, deux semaines de Pass Or gratuites sont proposées en ce moment. Une fois cette période d'essai passée, l'abonnement passe automatiquement en version payante. Si le joueur n'annule pas son abonnement, l'abonnement est automatiquement reconduit pour une nouvelle période d'un mois.

Les personnes intéressées peuvent s'abonner au Pass Or depuis la boutique in-game ou en cliquant sur la banderole à son sujet présente en haut du menu.

Joueurs de Mario Kart Tour, comptez-vous vous abonner au Pass Or ? Que pensez-vous de ce que propose le service ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.