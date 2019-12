Epic Games Store : Shadow Tactics est le 10e jeu gratuit, meilleur que Metal Gear ?

Le dixième jeu gratuit, offert par Epic Games Store ne s'est pas fait attendre, puisqu'il s'agit du très tactique Shadow Tactics : Blades of the Shogun.

EH OUI ! Mieux que MGS. Sur le papier en tout cas. Ce jeu d'action / infiltration / tactique se déroulant durant l'ère d'Edo du Japon super Médiéval, est donc gratos jusqu'à demain dimanche 29 décembre à 17h pétantes.

Voici ce qui vous attend présentement ici :

Shadow Tactics est un jeu tactique intense d'infiltration dont l'histoire se déroule au Japon, au cours de la période d'Edo.

Dirige une équipe de spécialistes mortels et faufile-toi dans les ombres entre des dizaines d'ennemis. Choisis ton approche lorsque tu t'infiltreras dans de puissants châteaux, des monastères perdus dans les montagnes enneigées ou des campements forestiers dissimulés. Pose des pièges, empoisonne tes adversaires ou évite tout contact avec l'ennemi.

Le groupe se compose de personnalités résolument différentes. Travailler ensemble et former une véritable équipe paraît impossible au départ. Pourtant, au fur et à mesure des missions, chacun gagnera la confiance de l'autre et des amitiés se créeront. Les personnages développeront leur propre dynamique et devront affronter leurs démons.