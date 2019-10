PGW 2019 : Dragon Ball Z Kakarot fait éclater une nouvelle bande-annonce

Pour le salon parisien, Bandai Namco et CyberConnect2 ont fait venir le prochain jeu Dragon Ball Z sur place. Normal. Plus étonnant, ils ont concocté un trailer en l'honneur de la Paris Games Week, et il vient tout juste d'être partagé.

Petit moment sympathique pour les amateurs des collectionneurs de sept boules de cristal venues des étoiles. La bande-annonce du jour pour Dragon Ball Z : Kakarot, conçue pour la Paris Games Week mais pas sous-titrée en langue de Molière, permet d'écouter un peu de We Gotta Power et d'en voir davantage sur l'arc de Majin Buu.

Un peu de Gohan, de Videl, de Babidi, de Kaio Shin, de Kibito, de Sporovitch et de Yamu, et de Buu, donc, qui va prendre une volée en affrontant Vegito et Gotenks, le tout avec les voix japonaises : si ça ne vous tire pas une larmichette de nostalgie, je ne comprends pas. Bon, après, la qualité du jeu, il faudra s'en assurer à la sortie.

Dragon Ball Z : Kakarot arrive sur PS4, Xbox One et PC le 17 janvier 2020.