Ancestors The Humankind Odyssey : Patrice Desilets dénonce des testeurs "qui n'ont pas joué au jeu"

Alors que son jeu basé permettant de prendre part à l'évolution et la survie de notre espèce a trouvé sa date sur consoles (Ancestors The Humankind Odyssey survivra sur PS4 et Xbox One en décembre), Patrice Desilets est revenu sur les critiques émises par la presse à sa sortie sur PC.

Lors d'une prise de parole publique au Reboot Develop Red, rassemblement de développeurs prenant place à Banff, au Canada, jusqu'à ce vendredi 1er novembre, le créateur québécois a, comme à son habitude, été plutôt cash.

Déçu par le metascore PC mention assez bien (64) de son Ancestors : The Humankind Odyssey, Desilets a rappelé que les attentes de certains journalistes d'une production au niveau d'un Assassin's Creed par un studio de 35 personnes étaient quelque peu déplacées. Et surtout, il a accusé.

Nous le savons, c'est un fait, et j'essaie de garder le sourire en le disant, que certains testeurs n'ont en fait pas joué au jeu. Cela fait partie de notre industrie, ils doivent analyser un jeu, et ils en ont une quinzaine à faire dans la même semaine. Parfois, ils n'ont pas le temps. Mais nous savons que certains ont inventé des éléments.



Il n'y a pas de feu et vous ne pouvez pas monter à cheval dans notre jeu, mais certains ont déclaré que ce n'était "pas très amusant lorsque l'on est à cheval". Mon équipe est énervée.

Il y a de quoi. S'il ne cite pas celles ou ceux qui n'auraient pas accompli un travail un minimum consciencieux, il fait clairement référence à un podcast d'un énorme site américain dans lequel était discuté la possibilité de faire du feu et monter à cheval, et qui, après explications avec l'éditeur Private Division, a dû présenter une clarification et des regrets (mais pas d'excuses !).

Ancestors : The Humankind Odyssey est disponible sur PC (Epic Games Store) et arrive sur PS4 et Xbox One le 6 décembre prochain.

