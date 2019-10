Ancestors The Humankind Odyssey survivra sur PS4 et Xbox One en décembre

Paru à la fin de l'été sur PC, le dernier projet, assez atypique, de Patrice Desilets s'est enfin trouvé une date de sortie sur les dernières consoles de salon de Microsoft et Sony.

Ancestors : The Humankind Odyssey sera disponible sur PS4 et Xbox One le 6 décembre prochain. C'est simple et précis à la fois, dit comme ça. Alors que le jeu, lui, se révèle autrement plus complexe.

Pour les consoleux qui n'ont pas eu l'opportunité de le découvrir, on rappelle que le premier jeu de Panache Jeux Numérique, édité par Private Division, est une expérience de survie particulière puisqu'elle vous envoie en Afrique il y a 10 millions d'années, dans la peau d'un primate. Si vous aviez dû être un de nos ancêtres, à un stade de l'évolution peu avancé, auriez-vous fait prospérer notre race, su comment affronter certaines épreuves et simplement réussi à rester en vie face une faune et une flore piégeuses ?

C'est toute la question qui est posée avec ce jeu imparfait mais qui ne manque vraiment pas de charme et d'idées, si l'on en croit l'ami Tiger (TEST de Ancestors The Humankind Odyssey : Aux origines, de l'innovation et de l'émotion) Gageons que ces versions consoles auront bénéficié d'un petit soin supplémentaire...