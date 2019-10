Nintendo Switch : Obsidian "très très surpris" par la version Switch de The Outer Worlds

Plus tôt ce mois-ci, un des responsables de Virtuos, le studio en charge du portage Switch de The Outer Worlds, chantait les louanges de la Switch et affirmait que la console de Nintendo pouvait faire tourner n'importe quel jeu. À en croire de nouvelles déclarations, les créateurs du jeu sont eux aussi étonné par ce que la Switch a dans le ventre.

Le site américain USGamer a récemment eu l'opportunité de parler de The Outer Worlds avec Leonard Boyarsky, le co-réalisateur du jeu. Au cours de cette conversation, Leonard Boyarsky révèle qu'une version Switch n'était initialement pas dans les plans d'Obsidian pour une raison purement technique.

La proposition de sortir The Outer Worlds sur la console de Nintendo n'est d'ailleurs pas venue d'un membre de l'équipe de développement du jeu. Et de toute évidence, le studio californien ne regrette pas d'avoir mis cette version en chantier :

Nous n'étions pas certains que cela puisse être fait. Mais plein de jeux se sont ensuite mis à sortir sur Nintendo Switch et nous nous sommes dits "wow, c'est génial." Et nous avons ensuite vu la démonstration de faisabilité (de la version Switch de The Outer Worlds) réalisée par l'équipe externe qui s'occupe du portage (Virtuos) et nous avons été très, très surpris.

Virtuos affirme qu'avec sa version Switch de The Outer Worlds, il "repousse les limites de ce qui est possible sur Switch." Ces déclarations d'Obsidian poussent à croire que le résultat obtenu sur ce portage n'est pas une version au rabais.

Bien évidemment, des concessions ont certainement dû être faites. Mais pour juger du travail réalisé, il faudra attendre la sortie du jeu sur la machine de Nintendo. Pour rappel, la version Switch de The Outer Worlds sortira l'année prochaine.