La Switch peut faire tourner n'importe quel jeu PS4-Xbox One-PC selon Virtuos (Outer Worlds)

Cette génération de consoles a vu l'apparition d'une nouvelle question immédiatement posée dès l'annonce d'un nouveau jeu sur PS4 et Xbox One : "est-ce que ça sort sur Switch ?" Si certains titres sortent bel et bien sur Switch, d'autres font l'impasse de la machine de Nintendo car, selon leurs éditeurs, cette dernière ne peut pas les faire tourner convenablement. Mais selon un spécialiste du portage sur Switch, cette excuse n'est pas recevable.

À lire aussi : Nintendo Switch Lite : Déjà une révision en préparation ? L'indice

Le site GamesIndustry a récemment eu l'opportunité de s'entretenir avec Elijah Freeman, le vice-président du studio Virtuos. Si ce nom ne vous parle pas nécessairement, un certain nombre de possesseurs de Switch ont joué à des titres sur lesquels a travaillé la société basée à Singapour. En effet, Virtuos est derrière les portages Switch de L.A. Noire, Final Fantasy XII : The Zodiac Age ou encore Dark Souls Remastered. Virtuos, qui a des studios situés aux quatre coins du monde, planche par ailleurs actuellement sur la version Switch de l'ambitieux RPG The Outer Worlds. Selon Elijah Freeman, n'importe quel jeu actuel peut être proposé sur Switch. Tout est une simple question de temps et de moyens :

Nos partenaires qui ont développé leur jeu original sur PC ou consoles HD, nous disent souvent qu'ils pensent que leur jeu ne tournera pas sur Switch. Si vous donnez suffisamment de temps à une équipe spécialisée, ils trouveront assez d'optimisations techniques et du contenu à faire afin de le faire tourner parfaitement. C'est une simple question de priorités : comment équilibrer la répartition des tâches entre le GPU et le CPU afin d'obtenir le résultat escompté ? Cela peut être particulièrement difficile lorsqu'il s'agit d'un vieux jeu avec un code source archaïque, mais c'est totalement faisable.



Cela demande une manière de réfléchir créative en matière de framerate et d'optimisation de la mémoire, en particulier pour les plus grandes maps aux environnements complexes. Nous disposons d'une équipe solide d'artistes techniciens qui réarrangent et rationnalisent le processus de travail. Et nous avons également mis en place une VIP, "very important place" dans la pièce qui correspond en fait à une table sur laquelle sont placées plusieurs télévisions sur lesquelles nous comparons constamment la version Switch d'un jeu à celles d'autres machines. Les progrès que nous avons réalisés nous enthousiasment car nous avons l'impression que nous repoussons les limites de ce qui est possible sur Switch.

Le vice-présent de Virtuos va plus loin en affirmant que n'importe quel type de jeu aurait sa place sur Switch et que les éditeurs auraient tort de ne pas proposer leurs titres sur la console de Nintendo. Pour lui, proposer un jeu sur Switch, qui bénéficie d'un public plus jeune que celui des autres consoles, est un moyen de "rajeunir" une licence. Et il conseille aux développeurs et éditeurs de ne pas traiter la Switch comme une "plate-forme secondaire."

Selon lui, il est essentiel de faire en sorte qu'un jeu sorte en même temps sur Switch que sur les autres plates-formes et d'ajouter une fonctionnalité spéciale ou du contenu bonus à la version Switch. Il affirme que cette stratégie peut avoir pour effet de doubler l'intérêt de Nintendo et des fans de Nintendo pour un jeu et donc d'augmenter sensiblement les revenus générés par ce jeu.

Une des spécialités de la société d'Elijah Freeman étant la réalisation de portages de jeux sur Switch, il est logique qu'il mette en avant les avantages que peut procurer la sortie d'un titre sur la console de Nintendo. Cela étant dit, il a été prouvé par le passé que la Switch peut faire tourner, avec des concessions, certains titres particulièrement gourmands. Il est désormais possible de se demander si l'arrivée prochaine des jeux PS5 et Xbox Scarlett ne va pas rendre encore plus compliqué le portage de jeux "actuels" sur Switch.