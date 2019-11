Call of Duty Modern Warfare : 9 astuces pour bien débuter en Multijoueur

Call of Duty : Modern Warfare est sorti très récemment et comme chaque année il faut prendre ses marques. Il est toujours bon, voire utile de connaître quelques astuces pour bien commencer son évolution dans le jeu notamment pour les néophytes de la série. C'est parti pour nos 9 astuces qui vous permettront, on l'espère de bien débuter dans le Multi du jeu.

1 - La MP5 et la M4 sont vos meilleures alliées

Au début, il est impossible de créer sa propre classe, comme c'est le cas avec tous les Call of Duty. Il faut donc user des armes à votre disposition. Le choix oscille notamment entre l'AUG et le FR 5.56. Il va donc falloir monter de niveaux pour obtenir dans un premier temps la M4. Une arme équilibrée permettant de se défendre efficacement à courte et moyenne portée voire longue suivant la cadence. Bien entendu, au départ, difficile de la manier, mais elle sera votre meilleure alliée pendant très longtemps. Notons que c'est d'ailleurs l'arme la plus jouée à ce jour. En attendant qu'elle soit probablement nerf.

Quant au MP5., elle se révèle être également une excellente arme. Elle avait fait ses preuves durant la dernières bêta et elle continue de marquer des points. Une très bonne arme si vous jouez de manière agressive.

2 - Les bruits de pas, c'est important

Un patch pourrait être prévu pour baisser l'intensité des bruits de pas. Pour le moment, ils sont réellement importants en jeu, comme vous vous en doutez. Vous pouvez facilement entendre les pas de vos ennemis notamment dans les bâtiments. Les joueurs Rainbow Six ou Counter Strike ne seront évidemment pas dépaysés. N'hésitez d'ailleurs pas à jouer avec les réglages. Soit en "Boost" ou "Minuit" pour accentuer ces fameux bruits de pas.

3 - Jouez en QG ou Domination

Montez de niveaux, c'est le nerf de la guerre, car cela vous ouvre de grandes possibilités comme de nouvelles armes et atouts. Il y a des modes à privilégier pour monter rapidement et engranger davantage d'expérience. Le mode QG permet d'obtenir pas mal de points en prenant le QG et en le défendant. La domination à 20 joueurs est également un nid à points. Il est facile de terminer avec 1800 voire 2000 points en fin de partie. Entre la capture des différents points et la défense il y a moyen de se faire plaisir. Bien entendu, gare aux campeurs en fond de map...

4 - Adaptez votre façon de jouer

Call of Duty : Modern Warfare ne se joue clairement pas comme un Black Ops ou même ses prédécesseurs. Ici, point de rush mon ami. Il faut jouer méthodiquement. Le level-design étant particulièrement inapproprié à un jeu agressif, il faut faire attention aux diverses ouvertures. Un bâtiment peut receler des fenêtres et une multitude d'entrées d'où les ennemis peuvent survenir. Les campeurs étant légion, rusher n'est pas une bonne tactique sous peine de souvent passer l'arme à gauche.

Le time-to-kill étant relativement bas, vous allez mourir très rapidement, tout comme vos ennemis. N'hésitez pas à user de l'environnement pour vous adosser aux recoins et tirer sans exposer l'intégralité de votre hitbox.

5 - Customisez vos armes suivant votre façon de jouer

La customisation, c'est l'autre nerf de la guerre. Il est impératif de monter votre arme de niveau. Par exemple, ma M4 est au niveau 70, c'est dire s'il faut être patient. Mais au fur et à mesure vous débloquerez divers viseurs, poignées, silencieux, perks comme notamment les "balles chemisées" pour faire davantage de dégâts. En bref, il faut faire évoluer votre arme et l'adapter suivant votre façon de jouer.

6 - Les atouts sont vos amis

Montez de niveau c'est aussi débloquer des atouts qui vous seront extrêmement utiles. L'atout démineur par exemple vous sera d'une grande aide pour ne pas mourir rapidement sous les multiples claymores cachées derrière les portes. Sang-froid vous sauvera les miches pour ne pas être détecté par les systèmes de ciblages.

Fantôme en second atout n'est pas en reste non plus pour ne pas être détecté par les drones ennemis. Et en troisième atout, observateur ou traqueur pour finir en beauté. Le premier vous sert à voir les équipements ennemis et le second à voir les traces de pas de vos opposants.

7 - Boussole et mini-map

Ce sont ici deux éléments centraux du gameplay. La mini-map avait rendu fou les joueurs durant la bêta car elle n'était pas présente. Elle fut réintégrée par la suite et gardée sur la version finale. La boussole est importante. Elle marque les ennemis tirant des coups de feu. Des points rouges apparaissent. Et plus le point est gros plus l'ennemi est proche. Les opposants ayant des silencieux ne sont évidemment pas marqués.

La mini-map va vous servir pour votre drone personnel ou d'équipe. Cela permet d'avoir un visuel plus précis sur la présence ennemie. Il faut user des deux pour s'orienter et ne pas courir partout tel un poulet sans tête.

8 - Silence de mort, ça aide !

Plus haut j'évoquais l'importance des bruits de pas. Ici, je vous explique comment en jouer. Vous avez divers atouts spéciaux propres à votre personnage. Au début vous commencez avec la caisse de munition et plus tard vous obtenez "silence de mort". Cet atout supprime vos bruits de pas et permet d'avancer incognito et ainsi prendre à revers ou flanquer vos opposants plus facilement.

Très avantageux dans des maps comme St.Petrograd, Hackney Yard ou encore Azhir Cave.

9 - Activez vos jetons d'XP

Et pour finir. Le jeu vous offre des jetons d'expérience à activer pour monter plus rapidement de niveaux aussi bien pour vous que pour vos armes. Ceux-ci s'activent facilement et sont limités dans le temps. En général l'effet dure 30 minutes.

Bon jeu à toutes et à tous !