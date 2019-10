Ghost Recon Breakpoint : Ubisoft travaille sur "une version plus immersive et radicale"

Ayant quelque peu plombé les prévisions d'Ubisoft pour l'année fiscale en cours, la faute à un lancement raté, Ghost Recon : Breakpoint ne baisse pas les bras pour autant. Il va tenter de se refaire la cerise en évoluant, comme l'ont annoncé les développeurs.

Après le semi-Mea Culpa d'Yves Guillemot, au tour des équipes en charge de Ghost Recon : Breapoint de reconnaître que tout n'a pas été parfait. Les problèmes reportés par les joueurs, les développeurs semblent les avoir digérés et ont voulu montrer une farouche envie de nous en débarrasser.

Dans un post de blog baptisé "Aller de l'avant", ils ont décidé de communiquer sur l'état des lieux et l'avenir qu'ils vont tenter de rendre plus radieux. Outre la feuille de route, visible dans notre galerie d'images ci-dessous, on découvre que les améliorations sont en chemin après la première mise à jour du 15 octobre dernier.

L'update 1.03 est ainsi prévue pour la mi-novembre - elle devrait améliorer le déploiement des drones, les changements de vitesse de tir, les lunettes de vision nocturne et le pop-up de notification de Mission Complétée - et la 1.0.3.1 pour la fin novembre avec toujours plus de corrections. L'I.A. et le modèle économique sont bien sûr à l'étude.

Et une grosse partie du texte est consacrée à l'expérience globale et aux changements qui devraient être appliqués :

Pour terminer, nous sommes également conscients que certains choix de design ont suscité des réactions et discussions polarisées à propos de la direction prise pour la franchise Ghost Recon.



Nous sommes heureux de voir que des joueurs adhèrent à ces nouveaux éléments du jeu, mais nous comprenons également qu'il s'agit d'aires d'améliorations. Certains d'entre vous aimeraient que l'ajout des nouvelles fonctionnalités de survie aient plus d'impact dans l'expérience, tandis que d'autres n'ont pas aimé le système de progression via le loot.



L'un des éléments clés de notre vision de Ghost Recon Breakpoint est d'immerger nos fans dans une expérience militaire authentique.



En ligne avec cette vision et avec les retours que nous avons reçus, nous sommes en train de travailler sur une version plus immersive et plus radicale de Ghost Recon Breakpoint. Nous souhaitons que vous puissiez adapter l'expérience comme vous le voulez, puisque la liberté d'approche a toujours été dans le coeur de l'ADN de Ghost Recon.



Il est encore trop tôt pour partager des détails sur comment cela va fonctionner exactement, mais c'est en tête des priorités de l'équipe et nous vous tiendrons au courant des progrès.

Bref, faut s'mettre au travail. Et espérer que les efforts paieront autant pour les joueurs qui y ont cru et veulent toujours y croire que pour ceux qui pourraient être des acheteurs potentiels.

Ghost Recon : Breakpoint est disponible sur PS4, Xbox One et PC.