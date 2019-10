Need For Speed Heat brûle les étapes avec sa bande-annonce de lancement

Lorsque l'on possède un gros bolide, difficile de résister à l'envie de vitesse. Et c'est avec un bon paquet de jours d'avance que Need For Speed Heat, dernier-né de la licence, a décidé d'envoyer le trailer marquant son départ dans les bacs.

À voir aussi : Need For Speed Heat est GOLD, une promotion discrète ?

Mais que fait la police ? Elle semble aux abonnés absents lorsque les pilotes de Need For Speed Heat s'amusent déjà, onze jours avant sa sortie officielle. Alors le jeu de Ghost Game s'éclate, laisse quelques traces dans les yeux, sur un morceau bien FAT qui laisse penser qu'on risque encore d'avoir des doublages français bourrés de formules que PERSONNE n'emploie, mais qui sonnent "jeune".

Bref, l'important, cela restera la route. Et les bagnoles. De ce côté, c'est la frime grâce à cette vidéo car elle a été réalisée avec l'aide des fans. Electronic Arts précise en effet avoir pioché cing véhicules conçus de toutes pièces dans les 2 millions créées via l'application mobile Need For Speed Heat Studio. Ne reste plus qu'à prendre tout ceci en mains.

Need For Speed Heat arrive le 8 novembre sur PS4, Xbox One et PC.