Dreams : Les créations des joueurs ailleurs que sur PS4 ? Media Molecule en parle

Toujours en bêta, toujours aussi excitant pour les créateurs en herbe qui nous régalent par leur imagination, Dreams est lié à la PS4, pour laquelle il reste une belle exclusivité. Mais les choses resteront-elles en l'état ? Pas sûr...

Comme LittleBigPlanet et ses suites auparavant, Dreams offre des outils solides pour créer ses propres expériences. On peut tout faire ou presque grâce au logiciel de Media Molecule. Et l'idée qu'il puisse s'exporter, que d'autres joueurs en profitent, trotte depuis un moment dans la tête de ses concepteurs.

GamesIndustry s'est entretenu avec le directeur et cofondateur de Media Molecule, Kareem Ettourney, lors de son passage à la View Conference de Turin qui s'est tenue du 21 au 25 octobre.

Lui a été demandé s'il serait possible un jour de publier ses jeux ailleurs que dans l'écosystème PlayStation :

La réponse est oui. Nous voulons que les joueurs puissent s'envoler avec leurs projets. Nous avons déjà une licence commerciale, ce qui signifie que lorsque vous prenez Dreams, vous pouvez y souscrire... de manière à ce que tout ce que vous faites avec Dreams puisse être employé commercialement en dehors de Dreams.



Pour l'heure, nous ne pouvons qu'exporter de la vidéo, mais nous avons des plans à long terme impliquant l'exportation de jeux stand alone hors de Dreams - l'exportation sur d'autres supports et au-delà.

Est-ce pour demain ? Il explique que, pour le moment, Dreams en est toujours à la première étape, celle de la démonstration d'intention, et que, déjà, la communauté s'en sert pour des choses comme des pochettes d'album, par exemple. Et lorsqu'on lui demande si une sortie sur PC ou Mac est envisageable, elle n'hésite pas :

Oui. Mais Dreams va devoir toucher un grand nombre de joueurs d'abord. Notre but avec Dreams est de durer 20 ans, lui permettre de s'étendre, de prendre de l'ampleur et l'améliorer.

Rien n'est assuré et il reste encore du chemin, donc. Dreams est en Early Access sur PS4, sa sortie définitive et complète n'est pas datée.