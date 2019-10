Call of Juarez Gunslinger arrivera sur Switch en décembre

Datant tout de même de 2013, mais hautement considéré par ses fans, Call of Juarez : Gunslinger va avoir le droit à une renaissance via un portage sur la Nintendo Switch.

À voir aussi : Quand Call of Juarez se tease en parlant de Red Dead Redemption 2

Qui aurait pu croire que Call of Juarez : Gunslinger sortirait sur une console en 2019 ? Nous, forcément, car nous avions vu le début du flim, lorsque Techland a récupéré les droits de sa série et commencé à teaser le retour de Silas Greaves (Call of Juarez Gunslinger : Un remake/remaster teasé par Techland ?).

Alors voilà, c'est fait : Call of Juarez Gunslinger sortira le 10 décembre prochain sur Nintendo Switch. Les développeurs confirment au passage la présence du motion control et des vibrations HD Rumble. Encore joli pour son âge, en toute logique le jeu ne devrait pas subir de downgrade trop violent. Qui sait ? Il sera peut être même plus joli sur la console de Nintendo....

Le jeu de base est disponible sur PC, PS3 et Xbox 360 depuis le 22 mai 2013. Espérons d'ailleurs qu'un remake du tout premier fasse un jour son apparition.