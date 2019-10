Call of Duty Modern Warfare : Découvrez en vidéo la variante du mode Gunfight

Call of Duty Modern Warfare n'a beau sortir que ce vendredi, les premières vidéos de gameplay sont déjà de sortie. Gameblog n'est pas en reste, puisqu'on vous propose de plonger avec nous en plein multijoueur et plus précisément au sein de l'inédit mode Gunfight. Enfin, dans une de ses variantes.

Vu lors des sessions de bêta test, qui ont permis au plus grand nombre de découvrir le multi de Call of Duty Modern Warfare, le mode Gunfight est très certainement la grosse surprise de ce nouvel opus, signé du studio d'Infinity Ward.

Ce mode en 2 vs 2, sur une toute petite map, est à la hauteur des promesses attendues : à savoir proposer des affrontements rapides, nerveux, tactiques, en supposant une bonne collaboration avec son teammate et une capacité d'adaptation aux armes proposées au début de chaque round.

Et bien justement, dans la vidéo ci-dessous, c'est la variante du mode Gunfight qui est joué : si le mode reste le même, cette fois, aucun des joueurs sur la map ne dispose d'une arme pour débuter. Il faudra aller chercher de quoi se défendre... et faire le bon choix, ce que vous allez pouvoir juger et jauger vous-mêmes à travers cette vidéo dédiée.

Call of Duty Modern Warfare sera disponible ce vendredi 25 octobre sur PS4, Xbox One et PC.