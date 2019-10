Narcos Rise of the Cartels sort fin novembre, la bande annonce est là

La très bonne série Narcos s'offre une adaptation vidéoludique avec Narcos : Rise of the Cartels. Le jeu s'offre même une bande annonce histoire de vous faire patienter encore un peu, à la cool.

Le jeu Narcos est un Xcom-like dans lequel on peut au choix soit diriger une équipe de la DEA avec en son sein Murphy et Peña, soit la possibilité de jouer les narcos avec José Gonzalo Rodríguez Gacha, Pablo Escobar et bien d'autres.

L'authenticité est le maître-mot et il sera possible en plus des personnages de revoir les lieux mythiques de la série (ville, jungles, etc).

Le jeu s'inspire clairement d'Xcom aussi bien avec son système de combat tactique au tour par tour que par le système de mission sur une map générale.

Cartels : Rise of the Cartels est donc prévu sur PC et PS4 le 19 novembre prochain, le 21 novembre sur Nintendo Switch et le 22 novembre sur Xbox One.