PS4 : Sony préparerait une annonce "décevante" au sujet d'une exclusivité First Party

En ce qui concerne les plans de Sony pour l'avenir relativement proche, les joueurs sont officiellement au courant d'une poignée de choses : que Death Stranding arrivera le 8 novembre prochain, que The Last of Us Part II est prévu pour le 21 février 2020, que Ghost of Tsushima est en développement, et que la PS5 sortira à la fin de l'année prochaine. Il se pourrait cependant qu'une de ces informations change prochainement.

La rumeur du jour vient de deux sources différentes et toutes deux habituellement fiables. Tout a commencé avec un tweet de l'analyste Daniel "ZhugeEX" Ahmad. Dans ce message, l'analyste affirme que les gens vont "bientôt entendre des nouvelles inattendues à propos d'un titre First Party de Sony."

Ce tweet a été suivi d'un message posté sur ResetERA par le journaliste américain Jason Schreier. À propos de la mystérieuse annonce évoquée par "ZhugeEX," le journaliste de Kotaku a ajouté :

Si ce que j'ai entendu est vrai, c'est un peu surprenant mais ce n'est finalement pas grand chose. Les gens seront déçus pendant quelques minutes et ensuite ils passeront à autre chose. Et beaucoup de gens ont déjà deviné de quoi il s'agit.

Jason Schreier étant généralement bien informé, la rumeur n'est pas à balayer d'un revers de la main. Parmi les hypothèses les plus souvent avancées par les joueurs se trouvent un retard de The Last of Us Part II ou encore le passage de Ghost of Tsushima en exclusivité PS5.

Même si Sony a récemment annoncé la date de sortie de The Last of Us Part II, le report de cette dernière semble le choix le plus probable vus les messages de Daniel Ahmad et Jason Schreier.

De quoi s'agit-il selon vous ? Quelle annonce vous décevrait le plus ? Seriez-vous fâchés si Sony retardait The Last of Us Part II ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.