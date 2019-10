VR Le Futur #066 : Tarzan VR, Five Nights at Freddy's, Flyview Paris... + l'actu de la semaine !

Gameblog vous donne rendez-vous chaque semaine dans "VR le Futur", une émission entièrement dédiée à la réalité virtuelle ! Grâce à "VR Singe", vous saurez tout sur l'actu des jeux sur PSVR, Oculus Rift, HTC Vive et autres, à travers les rubriques News, Focus, Dossier, Sorties et Essai.

Pour le 66e épisode de notre émission, celle de la flippance intense et aimable, because Halloween, VR Singe revient sur l'actualité de la semaine, avec notamment un un Essai sur Curse of Dread Bear, ou plutôt son DLC Five Nights at Freddy's, ou encore les news de la semaine sans oublier les sorties à ne pas louper, comme Knouckut League ou Gadgeteer !



Au sommaire de cette émission :

News

Flyview Paris propose une nouvelle expérience VR

propose une nouvelle expérience VR Tarzan VR se montre en vidéo de gameplay

se montre en vidéo de gameplay Nouveau contenu pour Firewall Zero Hour

Reiko's Fragment , un jeu d'horreur à jouer avec des amis

, un jeu d'horreur à jouer avec des amis Pavlov VR à destination d'un autre casque

à destination d'un autre casque The Curious Tale annonce sa date de sortie

Sorties

Gadgeteer (version Quest)

(version Quest) Knockout League (version Quest)

(version Quest) Borderlands 2 VR (version PC)

Curse of Dread Bear (DLC de Five Nights at Freddy's VR)

Essai

Curse of Dread Bear (DLC de Five Nights at Freddy's VR)

