Command & Conquer Remastered montre sa première vidéo et vous risquez d'être déçu

Command & Conquer : Remastered avait soulevé l'enthousiasme des amateurs de stratégie lors de son annonce et il se pourrait bien que cette première vidéo en refroidisse plus d'un.

À voir aussi : Google Stadia : Toutes les précommandes ne seront pas prêtes au lancement

Voilà donc à quoi ressemble le remaster de Command and Conquer. Le point positif c'est que selon EA il suffit d'appuyer sur une simple touche pour passer instantanément des graphismes originaux en résolution 320 x 200 pixels aux graphismes remasterisés.

Le point négatif c'est que la différence n'est pas flagrante. On sent le désir de surfer sur la nostalgie des fans et on aurait sûrement pu avoir quelque chose de plus poussé. Au moins on est sûr que la majorité des configurations PC chez les joueurs pourra le faire tourner.

Le jeu d'origine date de 1995 et le remaster n'a pas encore de date de sortie pour le moment.