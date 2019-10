Jouer à Duck Hunt, House of the Dead et Time Crisis en même temps c'est possible et épuisant

Si l'arrivée et la démocratisation des écrans HD a représenté de nombreux avantages pour les joueurs et les créateurs, certains types de jeux ont dans l'ensemble été laissés sur le carreau. Le "rail shooter" fait partie des genres concernés. Grâce à la réalité virtuelle, les rails shooters font un petit comeback depuis plusieurs années. Et si la réalité virtuelle permet de découvrir de nouveaux jeux de tir, elle permet également de redécouvrir des titres bien connus des amateurs du genre.

Des émulateurs qui permettent de jouer à des jeux de vieilles consoles sur PC, ce n'est pas ça qui manque. EmuVR semble vouloir tirer son épingle du jeu en proposant une expérience qu'a priori aucun autre émulateur ne permet de vivre.

EmuVR est un logiciel qui transporte le joueur dans une chambre virtuelle des années 80-90 et qui cherche à rappeler des souvenirs de jeu de cette époque (en demandant par exemple au joueur de trouver dans sa chambre la cartouche/le CD qu'il souhaite utiliser et de l'insérer dans la console correspondante). Mais là n'est pas ce dont nous voulons vous parler aujourd'hui.

Bien que compatible avec des écrans "normaux," EmuVR prend son envol lorsqu'il est utilisé dans un casque de réalité virtuelle. En effet, le logiciel permet d'installer plusieurs écrans et consoles virtuelles et de les utiliser simultanément.

Et comme EmuVR donne également la possibilité de jouer à des rails shooters avec un gun lui aussi virtuel, les utilisateurs les plus motivés peuvent jouer en même temps à plusieurs jeux de tir sur plusieurs plates-formes. Comme la vidéo ci-dessus le montre, il est totalement possible de jouer en même temps à Duck Hunt, The House of the Dead et Time Crisis. Voilà de quoi donner de nouveaux défis à relever aux as de la gâchette des salles d'Arcade.

Pour info, EmuVR tourne à l'aide l'émulateur Retroarch est actuellement en phase de bêta fermée. Lors de sa mise en ligne définitive, il sera téléchargeable gratuitement. Pour ce qui est de la légalité de l'utilisation des jeux via un tel système, c'est un autre débat...