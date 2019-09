Des remakes de House of the Dead 1 et 2 en chantier, les premières infos

Lorsqu'il ne s'en occupe pas directement, SEGA a prouvé qu'il acceptait désormais de confier ses anciennes licences à des studios externes. Shenmue III, Streets of Rage 4, Space Channel 5 VR ou encore Panzer Dragoon sont actuellement en développement hors des bureaux de ses bureaux. Et de toute évidence l'éditeur nippon n'en a pas fini avec ce genre de partenariat.

À lire aussi : Shenmue 3 : La démo enfin datée, les infos

Le site polonais Graczpospolita, relayé par le forum ResetERA, rapporte que SEGA s'est associé à l'éditeur polonais Forever Entertainment pour créer des remakes de The House of the Dead et The House of the Dead 2. Si cette information peut sembler sortie de nulle part, il convient de rappeler que Forever Entertainment est l'éditeur qui planche actuellement sur des remakes Switch des deux premiers Panzer Dragoon.

D'après les informations obtenues par Graczpospolita, les versions actualisées des célèbres rail shooters seront, à l'instar des deux Panzer Dragoon, développés par MegaPixel Studio. D'après l'éditeur de ces remakes, la communication à leur sujet commencera d'ici quelques mois. Et pour ce qui est de leur commercialisation, l'éditeur polonais vise 2020.

À l'heure où sont écrites ces lignes, on ne sait pas sur quelle plate-forme sortiront The House of the Dead 1 & 2. Panzer Dragoon étant en développement sur Switch, il est possible d'imaginer qu'ils sont eux aussi prévus sur la console de Nintendo. THOTD 1 & 2 étant des jeux de tir sur rails, il est malgré tout possible de se demander si SEGA et Forever Entertainment n'ont pas prévus de les sortir sur des casques de réalité virtuelle. Réponse dans les mois à venir.