Fallout 76 : L'abonnement Fallout 1st disponible et ça coûte bonbon

En dépit d'un démarrage qu'on pourrait facilement qualifier d'apocalyptique et d'un contenu qui a connu quelques reports, Bethesda veut montrer qu'il croit encore en Fallout 76. L'idée est de proposer abonnement, auquel vous pouvez souscrire... MAINTENANT.

Ce mercredi 23 octobre 2019 marque le déploiement de la mise à jour 14 pour Fallout 76. Le patch d'environ 8 GB sur consoles et 3,5 GB sur PC apporte notamment l'événement saisonnier Frasques nocturnes, histoire d'être raccord avec Halloween, des récompenses à durée limitée, des codes couleurs pour la rareté des objets, des ennemis légendaires et garantit des événements publics plus fréquents.

Mais surtout, il introduit une nouveauté qui engage quelques dépenses : la possibilité de devenir membre privilégié via le programme Fallout 1st.

Pour un abonnement mensuel de 14,99 euros ou annuel de 119,99 euros, vous avez accès à certains avantages.

Lesquels ? Les voici détaillés :

Mondes privés

Depuis l'annonce de Fallout 76, la communauté réclame la possibilité de jouer dans des mondes privés. C'est avec joie que nous vous annonçons qu'ils arrivent grâce à Fallout 1st. En tant que membre Fallout 1st, vous aurez tout le loisir de choisir la façon dont vous gérez votre monde : invitez jusqu'à 7 de vos amis (8 personnes maximum par monde privé) à vous rejoindre, ou jouez en solo. Le gameplay reste le même qu'en mode Aventure, et seuls les personnages existants peuvent intégrer les mondes privés de Fallout 1st. Le propriétaire du monde privé est le seul à devoir posséder un abonnement Fallout 1st. Entrez dans votre monde privé, ouvrez le menu Social une fois en jeu, et composez votre groupe en invitant vos amis. Vous pouvez aussi créer une escouade hors de votre monde privé, puis y entrer afin d'y amener tout le monde en même temps. Si le propriétaire quitte le monde privé, ce dernier restera actif tant qu'au moins un autre joueur dans le monde est un membre Fallout 1st. Les Mondes privés ne sont pas persistants et, une fois fermés, ils devront être rouverts par leurs propriétaires.Les Mondes privés continueront à évoluer avec de nouvelles fonctionnalités comme des zones de construction étendues, des budgets de C.A.M.P. augmentés et la persistance des ateliers. Nous avons aussi reçu de nombreuses questions à propos des mods de Fallout 76. Il s'agit aussi d'une fonctionnalité que nous souhaitons ajouter aux Mondes privés à l'avenir.

1650 atomes par mois et des offres dans la boutique atomique

En vous abonnant à Fallout 1st, vous obtiendrez également un bonus mensuel de 1 650 atomes à dépenser dans la boutique atomique sur les articles de votre choix. Procurez-vous vos objets préférés grâce à la meilleure offre d'achat d'atomes à ce jour. Vous allez enfin pouvoir vous faire plaisir en achetant cette tenue ou cette icône qui vous font de l'oeil depuis un bout de temps. Vous le méritez. En tant que membre Fallout 1st, vous aurez accès à des remises exclusives. Vous recevrez, de ce fait, non seulement des atomes bonus chaque mois, mais vous profiterez également de réductions sur de superbes articles.

Boîte à recyclage

En tant que membre Fallout 1st, vous obtenez aussi votre boîte à recyclage privée. Stockez-y vos composants afin d'éviter d'encombrer votre cache. La boîte à recyclage possède une capacité de stockage illimitée : plus besoin de se tracasser sur le choix des ressources à ramasser ou non.

Tente de survie

Installez votre nouvelle tente de survie pour établir rapidement une base avancée lors de votre prochaine aventure dans les étendues sauvages. La tente de survie est entièrement équipée : cache, boîte à recyclage, sac de couchage, poste de cuisine. Elle possède même un instrument de musique pour vous aider à vous détendre après une rude journée d'exploration dans les Appalaches. Une fois installée, elle sert également de second point de voyage rapide, en plus de votre C.A.M.P. principal, vous accordant ainsi plus de liberté pour voyager où vous le souhaitez sur la carte sans avoir à débourser une seule capsule ! La tente de survie peut être déployée à partir de la roue des favoris.

Tenue armure de ranger

Partez à l'aventure dans la tenue Armure de ranger, un look emblématique de Fallout, disponible pour les membres Fallout 1st.

Packs d'icônes et émoticônes

Exhibez votre statut de membre grâce à un ensemble unique d'icônes de joueur et d'émoticônes Fallout 1st.

Cela motivera-t-il à se procurer le jeu, qu'il faut toujours acheter au préalable, disponible sur PS4, Xbox One et PC, et entretenir la flamme ?