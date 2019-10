Call of Duty Modern Warfare retiré du PlayStation Store en Russie

Drôle d'histoire à quelques jours du lancement mondial de Call of Duty : Modern Warfare. Au pays de Vladimir Poutine, le FPS d'Infinity Ward ne sera pas disponible en téléchargement sur PS4.

Ah, Lénine, réveille-toi, ils sont devenus fous ! Les aventure du capitaine Jonathan Price semblent poser problème du côté de Moscou, et sur PS4 uniquement. Comme on a pu l'apprendre par le bias du compte officiel Twitter Russe de Call of Duty, un retrait a été effectué et il concerne Call of Duty Modern Warfare :

В основе Modern Warfare - полностью вымышленная история, тщательно созданная, чтобы доставить удовольствие всем игрокам. SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждем выхода игры в цифровом варианте для ПК и Xbox 25 октября. - Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) 22 octobre 2019

Le coeur de Modern Warfare est une histoire fictive, conçue avec soin pour plaire à tous les joueurs. Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas vendre le jeu sur le PlayStation Store russe. Nous attendons avec impatience la sortie du jeu en version numérique sur PC et Xbox One ce 25 octobre.

Boje moï ! Mais que se passe-t-il donc ? Si Eurogamer a eu la confirmation par Activision que c'est bien Sony qui a pris la décision, on peut se demander pourquoi. Le fait que l'on y combattra un général russe dissident, et que les soldats du pays vont être vus comme ne faisant pas de distinction entre des terroristes et des innocents, peut-être ?

On se souvient qu'à sa sortie en 2009 Call of Duty : Modern Warfare 2 avait fait polémique. La mission (optionnelle) baptisée No Russian, qui nous voyait incarner un agent infiltré dans une organisation terroriste, nous laissait vivre l'assaut de l'aéroport de Moscou, avec la possibilité de participer au massacre des civils présents. Le niveau avait été entièrement retiré en Russie.

Call of Duty : Modern Warfare est toujours attendu sur PS4, Xbox One et PC dans le monde entier pour ce vendredi 25 octobre.