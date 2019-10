World of Warships Legends : La mise à jour d'octobre est arrivée, moussaillons !

Aussi certain que les marées vont et viennent, World of Warships : Legends se met à jour. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter d'une nouvelle campagne pour améliorer vos capitaines et garnir votre port d'attache de nouveaux bâtiments. Voici les défis proposés par Wargaming en attendant Halloween.

Maintenant que vous avez réussi la campagne d'Halloween et débloqué le nouveau commandant allemand, il est temps de passer à la suite. Cette suite, c'est la campagne de traque de l'Atago et bien d'autres modifications.

Les grosses nouveautés attendues, ce sont surtout les possibilités de faire l'acquisition de nouveaux capitaines et de nouveaux bateaux sans dépenser un seul doublon. Vous pouvez par exemple acheter l'USS Alabama avec de l'XP globale et des capitaines en échange d'XP de capitaine. Certes, ce n'est pas donné (un million l'unité), mais dans le dernier cas, les développeurs se sont rendus compte que cette XP n'était que très peu utilisée puisque ce sont les ordres de promotion qui sont difficiles à obtenir et non l'expérience pour progresser.

La campagne de l'Atago vous propose de tenter de gagner le croiseur du même nom sur les cinq prochaines semaines et avec 95 niveaux à passer. Autant dire que le tâche sera rude.

Enfin, si vous en avez marre du PVP et que vous avez envie de battre la machine en équipe, la toute première campagne PVE arrive, mais ne sera active que le 26 octobre. Il s'agira de protéger le Transylvania. Le jeu en vaudra la chandelle, puisque vous pourrez gagner des décorations permanentes, de nouvelles caisses d'Halloween et des jours premium.

Tous les détails de ces opérations et les très nombreux changements de cette mise à jour sont ici. N'hésitez pas à aller lire le TEST de World of Warships Legends.