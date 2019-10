THQ Nordic ouvre une filiale au Japon

THQ Nordic voit les choses en grand. Non content d'avoir racheté Koch Media et moult licences plus ou moins populaires, l'éditeur européen continue sa politique d'expansion en ouvrant une filiale dans un des berceaux du jeu vidéo.

À lire aussi : THQ Nordic s'offre le studio de Kingdom Come Deliverance

THQ Nordic vient d'annoncer l'ouverture de THQ Nordic Japan KK (kabushiki kaisha), sa filiale japonaise. L'éditeur autrichien précise que ce nouveau bureau a pour mission de s'occuper de la distribution, de la communication et du marketing des titres de THQ Nordic et de HandyGames au Japon. Le but de cette nouvelle structure n'est a priori pas de développer des jeux au Japon ou de récupérer des licences et titres japonais pour les éditer en occident.

Selon le directeur général de THQ Nordic, Klemens Kreuzer, le seul véritable moyen de rencontrer le succès au Japon, c'est de confier les tâches évoquées ci-dessus à des Japonais qui connaissent l'industrie du jeu vidéo. L'éditeur explique donc avoir confié les rênes de THQ Nordic Japan KK à trois personnes qui ont travaillé sur plus de 200 jeux (sortis sur mobiles et consoles) commercialisés au Japon au cours des 15 dernières années.

THQ Nordic Japan KK est le deuxième organe de distribution international de THQ Nordic. Le premier, THQ Nordic Inc., a ouvert ses portes en 2012 aux États-Unis.