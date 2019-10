WWE 2K20 détaille ses DLC "Originals" fantastiques, infos et image

Pour le contenu téléchargeable de WWE 2K20, 2K a décidé de faire les choses différemment des années passées. Plutôt que de proposer des catcheurs additionnels et des contenus scénarisés revenant sur des moments cultes de l'histoire du catch, l'éditeur américain a préféré jouer la carte de la fantaisie.

À voir aussi : WWE 2K20 présente les héros mixtes de son mode Ma Carrière en vidéo

Le programme de DLC de WWE 2K20 s'appellera donc "WWE 2K20 Originals" et sera composé de plusieurs packs aux thématiques et ambiances originales. Chacun de ces packs ajoutera au jeu divers éléments comme un petit mode histoire se déroulant dans l'univers du pack, des versions transformées des catcheurs réels ainsi que du contenu supplémentaire pour les modes du jeu (comme le monde 2K Towers).

Nous vous avons déjà parlé du premier pack "Bump in the Night" dans notre preview du jeu il y a quelques jours (WWE 2K20 : On y a joué sur Xbox One X, entre contenu solide et technique défaillante). Ce dernier se déroule dans le monde lugubre de Bray Wyatt et met en scène des versions horrifiques des catcheurs. "Bump in the Night" sera mis en vente le 28 octobre prochain.

Le pack "Wasteland Wanderers," qui a pour cadre un monde post-apocalyptique, sera mis en ligne à la fin de l'année. Le pack "Southpaw Regional Wrestling," inspiré d'une série de sketchs réalisés par la WWE il y a quelques années, se passe dans une fédération régionale fictive et n'a pas encore de date de sortie. Le dernier pack, le futuriste "Empire of Tomorrow," n'a pas de date de sortie annoncée non plus. Une image présentant ces quatre packs est disponible dans notre galerie ci-dessous.

Pour rappel, WWE 2K20 sortira sur PS4, Xbox One et PC le 22 octobre prochain.