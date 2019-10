Mortal Kombat 11 se met à l'heure d'Halloween avec l'événement Mascarade gratuit

Mortal Kombat 11 fêtera lui aussi l'arrivée d'Halloween prochainement, comme l'annonce son développeur. Et plus précisément, il aura droit à un événement gratuit sur le thème de la teuf païenne.

Entre les 25 octobre et 1er novembre, du contenu "terrifiant" sera proposé aux joueurs, dont quatre nouveaux combats de boss avec des modificateurs inspirés d'Halloween comme des chauve-souris, des sorcières, des citrouilles, des pierres tombales et autres chats noirs.

Evidemment, on pourra également se déchaîner grâce aux nouvelles Brutalities, konsommables spéciaux et bien d'autres récompenses étranges.

Disponible dès aujourd'hui, le nouveau Pack de Skins : Mascarade contient des skins de personnage thématiques pour Jade ("Jade Sacrée Sorcière"), Kabal ("Kabal Psychopathe") et Liu Kang ("Liu Kang Tête de Mort").

D'autre part,à partir de demain, il sera possible d'explorer le tout nouveau mode multijoueur Raid en équipe, via une mise à jour gratuite. Le Raid en équipe proposera une nouvelle Tour multijoueur dans le mode "Tours du Temps, où deux à trois joueurs devront travailler en équipe pour accomplir des défis et battre un boss puissant avec des récompenses à la clef".

Rappelons que le Pack de Mortal Kombat 11 vous permet d'avoir six personnages supplémentaires, des skins et de ensembles d'équipement ainsi qu'une semaine d'accès anticipé pour tout nouveau contenu.

Les nouveaux personnages qui seront disponibles via le Kombat Pack sont Sindel (accès anticipé le 26 novembre), le Joker (accès anticipé le 28 janvier) et Spawn (accès anticipé le 17 mars). Nightwolf, Shang Tsung et le Terminator T-800 sont déjà disponibles.

