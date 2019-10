Capcom vend plus de jeux en boîte sur Switch que sur Xbox One

La Nintendo Switch a le vent en poupe en ce moment. La Xbox One un peu moins. Par conséquent, la machine de Nintendo reçoit plus d'attention que celle de Microsoft de la part de certains éditeurs dont Capcom. Et cela se ressent sur les résultats de la maison de Resident Evil et Street Fighter.

Capcom a récemment dévoilé ses résultats financiers pour l'année fiscale 2019 ainsi que diverses statistiques liées à ces derniers. Parmi ces statistiques, relayées par un utilisateur du forum ResetERA, se trouvent le nombre d'exemplaires de jeux physiques distribués et la quantité de jeux dématérialisés vendus au cours de la dernière année fiscale (qui a pris fin le 31 mars 2019).

Au cours de l'année fiscale 2019, Capcom a donc distribué 10 millions de jeux physiques et vendu 15,3 millions de jeux dématérialisés. Au cours de cette période, les ventes dématérialisées (ce qui comprend les jeux complets ainsi que les DLC) ont rapporté plus que les ventes physiques (41 milliards de yens pour le dématérialisé contre 35,9 milliards pour le physique). Et Capcom s'attend à ce que cette tendance s'accentue au cours de l'année fiscale 2020 (qui se terminera le 31 mars 2020).

Autre donnée intéressante, celle du découpage par plate-forme des quantités de jeux en boîte distribués au cours de l'année fiscale 2019. La PS4 est clairement la plate-forme sur laquelle Capcom distribue le plus de jeux physiques. La Switch se trouve loin derrière et le trio de tête est complété par la Xbox One :

PS4 : 6,5 millions (pour 21 jeux Capcom en vente en boîte sur cette période)

Switch : 1,9 million (pour 17 jeux)

Xbox One : 1,2 million (pour 9 jeux)

Capcom réalise donc plus de ventes sur Switch que sur Xbox One. La console de Microsoft a cependant été largement moins servie en jeu que les autres sur cette période. À noter également que le document regroupe ensemble les chiffres "PS4 et PS3," les chiffres "Wii, Wii U et Switch" ainsi que les chiffres "Xbox 360 et Xbox One." Il ne peut donc pas être totalement exclu que ces totaux comprennent également une toute petite quantité d'exemplaires de jeux de consoles de la génération passée distribués tardivement.