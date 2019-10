Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition s'annonce en vidéo

Sortie il y a un environ un an, le dernier chapitre des aventures de la Lara Croft rebootée par Crystal Dynamics en 2013 va elle aussi passer par une réédition. Celle-ci arrive très prochainement.

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition sera disponible le 5 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Mais de quoi est-il question avec cette nouvelle édition ? Vous vous en doutez, comme du contenu est paru après la sortie de l'original, le prétexte est tout trouvé.

Shadow of the Tomb Raider : Definitive Edition comprendra le Season Pass complet avec ses sept tombes, ses missions, armes et tenues exclusives ainsi que les bonus de la Croft Edition (ce qui devrait inclure la bande-son). Mais ce n'est pas tout : la tenue Croft Fitness sera aussi offerte avec quelques ajustements au niveau du gameplay, nous promet-on. Les détenteurs du Season Pass verront la mise à niveau appliquée automatiquement.

Maintenant, on attend le tarif...