Need For Speed Heat est GOLD, une promotion discrète ?

À un peu moins d'un mois de sa commercialisation, Need For Speed Heat passe la vitesse supérieure sans noyer le moteur. Le développement est officiellement terminé, sans que cela soit pour autant célébré à haute voix.

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la nouvelle ne provient pas d'un compte officiel du jeu sur les réseaux sociaux. C'est une des personnes en charge de "l'engagement communautaire" pour Electronic Arts, Ben Walke, qui, en répondant à un autre Twittos, a révélé ce que tout le monde attendait au sujet de Need For Speed Heat, déjà disponible en prétéléchargement sur Xbox One.

The game has gone gold, and has been sent to be made into discs. - Ben Walke (@BenWalke) 9 octobre 2019

Le jeu est gold, la fabrication des disques va commencer.

Pourquoi la future virée à Palm City n'a-t-elle pas droit à davantage de publicité ? Cette discrétion a-t-elle un sens - du genre "rien n'a changé depuis les retours pas toujours chauds de la presse lors des derniers événements, alors on baisse un peu la tête " ? Allez savoir.

Need For Speed Heat est en tout cas attendu pour le 8 novembre prochain sur PS4, Xbox One et PC.