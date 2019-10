NieR Orchestra Concert re:2018 : Une autre représentation en Europe pour les déçus

Ce mercredi 9 octobre, les fans ont eu l'occasion de se jeter sur les quelques places permettant d'assister, à Londres, en 2020, au concert symphonique des musiques de NieR et NieR Automata. L'affaire pliée en une poignée de minutes, une seconde chance est proposée.

Bonne nouvelle à celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de se procurer des places pour la représentation du NieR Orchestra Concert re:2018 qui aura lieu à Londres, au Royal Festival Hall, le 2 février prochain à 15h00.

Due to phenomenal demand for the London #NieR:Orchestra Concert re:12018, we're now adding an extra performance on February 2nd, 2020 at 20:00 BST!



Tickets for this London performance go on sale October 14th at 10:00am BST. pic.twitter.com/1IXJx1wdaS