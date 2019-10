NieR Orchestra Concert re:12018 en Europe l'année prochaine

Si, comme beaucoup, vous avez adoré les aventures de Nier et/ou de l'androïde 2B, et particulièrement apprécié les compositions signées Keiichi Okabe, voilà LA nouvelle qui va peut-être vous faire craquer.

Le Japon ne suffit pas. Les quatre concerts auxquels de joyeux tokyoïtes ont pu assister l'an dernier vont donc s'exporter un peu partout en 2020 : Chicago, Bangkok... Et Londres. Et non, pas de date parisienne, les européens devront aller rendre visite à Sa Majesté.

Le NieR Orchestra Concert re:12018 passera par le Royal Festival Hall, dans la capitale anglaise, le dimanche 2 février 2020 à 15h00. Le spectacle, prévu pour durer environ deux heures, permettra de profiter, sur des extraits de jeu en haute définition projetés sur grands écrans, des morceaux de NieR et NieR Automata interprétées par une centaine de musiciens du Royal Philharmonic Concert Orchestra et les voix du Chamber Choir of London sous la baguette d'Arnie Roth.

La chanteuse Emi Evans est évidemment de la partie. Et Keiichi Okabe, le compositeur, ainsi que Yoko Taro, le créateur, pas loin non plus. La scène les attendra aussi, tout comme les fans les plus mordus. En effet, parmi les billets mis en vente dès maintenant, et dont les prix varient entre 41 et 133 euros, on trouve des accès VIP qui, en plus d'un placement avantageux, donnent accès à un autographe et une photo...

Et voilà, les 2700 places sont parties comme des petits pains. Il va peut-être falloir songer à d'autres représentations. Et passer par chez nous aussi, non ?