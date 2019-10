Yakuza 7 Like a Dragon dévoile son système "d'expérience de vie" en images

Officialisé au mois de mars, le nouvel épisode de la romanesque saga des Yakuza a su surprendre les fans comme les badauds de passage, en troquant ses mécaniques de beat'em all pour des habits de J-RPG en bonne et due forme.

Mais parce qu'il ne suffit pas de donner de grands coups de coude à la série-mère des Dragon Quest pour se prétendre faire partie du genre, Sega donne le change et dévoile aujourd'hui un aperçu des arcanes du système de progression de Yakuza : Like a Dragon, dont on ne sait plus trop s'il doit être accolé au chiffre 7 ou non.

Baptisé "Life Experience" et divisé en six catégories distinctes, le système de Yakuza 7 : Like a Dragon vous permettra d'influer sur la personnalité du héros en costard pourpre Ichiban Kasuga, comme suit :

Enthousiasme : Source de volonté et de romance, cette caractéristique se développe en adoptant une conduite enthousiaste et en donnant le meilleur de soi-même

: Source de volonté et de romance, cette caractéristique se développe en adoptant une conduite enthousiaste et en donnant le meilleur de soi-même Mentalité : Source de force mentale et de concentration, cette caractéristique se développe à travers des situations qui mettent à l'épreuve votre courage et votre force émotionnelle

: Source de force mentale et de concentration, cette caractéristique se développe à travers des situations qui mettent à l'épreuve votre courage et votre force émotionnelle Gaieté : Source de sociabilité et de "luminosité", cette caractéristique se développe en détendant l'ambiance

: Source de sociabilité et de "luminosité", cette caractéristique se développe en détendant l'ambiance Gentillesse : Source de largeur d'esprit et d'empathie, cette caractéristique se développe en interagissant avec les autochtones, mais aussi avec les animaux et la nature environnante

: Source de largeur d'esprit et d'empathie, cette caractéristique se développe en interagissant avec les autochtones, mais aussi avec les animaux et la nature environnante Intelligence : Source d'éducation et de mémoire, cette caractéristique se développe en étudiant et en effectuant des déductions logiques

: Source d'éducation et de mémoire, cette caractéristique se développe en étudiant et en effectuant des déductions logiques Élégance : Source de charme et de caractère, cette caractéristique se développe en échangeant intelligemment avec vos interlocuteurs et en conservant une attitude digne

Vous l'aurez compris : vos choix et vos actions affecteront donc les caractéristiques de votre protagoniste En vous rendant par exemple à l'Ocean Qualification School, vous pourrez ainsi passer une série de tests qui vous permettront de faire grimper votre Life Experience, comme vous pouvez le découvrir dans les visuels de notre galerie d'images.

Mais comme dans la vraie vie, sécher les cours peut s'avérer particulièrement salvateur, puisque la pratique de divers sports ou de jeux d'argent pourra également faire de vous le chéri de ces dames. Quelle classe.

Pour rappel, Yakuza 7 sortira au Japon le 16 janvier prochain, et quelque part en 2020 chez nous autres.