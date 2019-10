Flight Simulator : La totalité de la Terre modélisée, les chiffres hallucinants

Flight Simulator "nouvelle génération" s'annonce totalement fou en termes de performance technique, comme on peut le voir encore une fois sur la vidéo postée ci-dessus. Mais plus encore, c'est grâce à l'imagerie satellite, qui a permis la modélisation totale de la Terre, littéralement, que les chiffres les plus fous nous sont parvenus. Accrochez votre ceinture !

Les chiffres sont effectivement complètement fous, presque irréels. Voyez plutôt : pour Fligh Simulator nous aurons ainsi droit à tout ce que vous verrez ci-dessous, en attendant d'autres informations là encore à rester bouche-bée :

2 millions de villes (total Terre)

40. 000 aéroports

1500 milliards d'arbres (total Terre)

Toutes les routes de la Terre

Toutes les montagnes de la Terre

Impressionnant, n'est-ce pas ? Ce sera clairement la représentation la plus vaste et fidèle de la planète dans toute l'histoire du jeu vidéo. L'un des challenges sera bien évidemment de retrouver votre maison in game ou des lieux que vous avez visités, et autres, en volant tranquillement dans les cieux.

Bref comment vous dire que personne n'est prêt pour ce jeu ? Flight Simulator arrivera l'année prochaine sur PC.