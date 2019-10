Blizzard aurait-il empêché des joueurs de supprimer leurs comptes ?

La société d'Irvine est plus que jamais au coeur de l'actualité. Dans le mal, pourrait-on dire. Après les centaines de licenciements et la polémique entourant l'exclusion du joueur professionnel de Hearthtstone Chung "blitzchung" Ng Wai, Blizzard aurait-il voulu retenir les plus rebelles ?

Le vent ne souffle pas que sur les plaines de la Bretagne Armoricaine. Irvine, en Californie, n'est pas tranquille. Comme vous le savez sûrement, les suites de l'éviction du joueur "Blitzchung" du circuit Hearthstone, pour avoir soutenu l'autonomie de Hong Kong, ont généré un appel au boycott des parents de World of Warcraft et Overwatch et à la suppression des comptes Blizzard.

Ce mercredi 9 octobre, plusieurs personnes ont essayé de clore leur compte, de couper les ponts définitivement. Sans succès.

So now Blizzard have disabled ALL FOUR authentication methods to actively stop people from deleting their accounts. This is beyond disgusting. Spread awareness of this. #BoycottBlizzard pic.twitter.com/AyUiABgMXD