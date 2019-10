Hidetaka Miyazaki (From Software) nomme son projet favori et parle de Bloodborne 2

Les fans des productions From Software le connaissent, le respectent, voire le vénèrent. Hidetaka Miyazaki est celui qu'on retrouve derrière tout les Souls et Bloodborne. Et il a été interrogé sur des sujets très précis.

C'est Gamespot Brésil qui s'est entretenu avec le créateur devenu patron de From Software en 2014. Première chose : Elden Ring, conçu en collaboration avec le romancier George R.R. Martin n'est pas abordé. Mais ne partez pas. La salve de questions qui lui a été adressée a tout de même permis d'apprendre certaines choses intéressantes.

Notamment que le jeu dont Hidetaka Miyazaki est le plus fier n'est autre que Bloodborne. C'est celui qui l'a le plus marqué, dit-il, sur lequel il pense avoir fait exactement ce qu'il voulait. Néanmoins, il n'est pas totalement satisfait :

J'essaie de ne pas trop penser aux éléments que j'améliorerais dans un jeu déjà sorti. Mais si je pouvais j'améliorerais les Donjons du Calice et les Gemmes de Sang, que j'aurais préféré plus détaillés. Je pense qu'on peut faire plus.

Et le journaliste de rebondir en demandant si cela ne pourrait pas être le cas avec Bloodborne 2. Réponse :

(Rires) Bloodborne 2... Malheureusement, ce n'est pas de mon ressort.

OUCH. Voilà qui rappelle en effet que c'est Sony qui est en charge de l'édition de cette propriété intellectuelle. La balle est dans le camp du constructeur, donc.

Est-ce à dire que le jeu PS4 dont les ventes initiales avaient surpris Sony et qui bénéficie d'une cote d'amour démesurée n'aurait pas droit à une suite ? Que celle-ci n'est pas déjà en chantier et que la réponse ne fait pas office de diversion ? Seul l'avenir nous le dira. Avouez que vous croisez les doigts. Autant que pour Sekiro 2...