Call of Duty Modern Warfare PC : Voilà les configs, faites de la place sur le disque dur !

Le très attendu Call of Duty : Modern Warfare se jouera bien entendu sur tous les supports autorisés. Mais c'est très certainement sur PC, où l'on devrait pouvoir pousser tous les paramètres, qu'il se révèlera le plus costaud. À quel prix ? Votre bécane est-elle prête ?

À voir aussi : Red Dead Redemption 2 PC : 150 Go sur le disque dur et configurations dévoilées

Activision a révélé sur Battle.net les configurations requises pour pouvoir soit simplement pratiquer Call of Duty : Modern Warfare, soit y jouer dans des conditions parfaites de fluidifié et d'affichage confortable et un peu détaillé.

La config. minimale est la suivante :

Système d'exploitation : Windows 7 64-bit (SP1) ou Windows 10 64-bit

Windows 7 64-bit (SP1) ou Windows 10 64-bit Processeur : Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300

Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300 Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0

NVIDIA GeForce GTX 670 / NVIDIA GeForce GTX 1650 ou AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12.0 Mémoire : 8 GB de RAM

8 GB de RAM Espace disque : 175 GB disponibles

La config. recommandée ? La voici :

Système d'exploitation : Windows 10 64-bit à jour

Windows 10 64-bit à jour Processeur : Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X

Intel Core i5-2500K ou AMD Ryzen R5 1600X Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - DirectX 12.0

NVIDIA GeForce GTX 970 / NVIDIA GeForce GTX 1660 ou AMD Radeon R9 390 / AMD Radeon RX 580 - DirectX 12.0 Mémoire : 12 GB de RAM

12 GB de RAM Espace disque : 175 GB disponibles

Oui, ça fait beaucoup de place pour l'installation. Les 150 GB de Red Dead Redemption II paraissent presque dérisoires. Mais à un moment, il va falloir apprendre à compresser. Et décompresser.

Bref, si vous l'avez oublié, Call of Duty : Modern Warfare arrive le 25 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC.

[Via]