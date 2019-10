Mortal Kombat 11 gratuit pour le week-end

Le jeu de kombat de la série qui transforme tous les "C" en "K" depuis des décennies a une surprise pour celles et ceux qui n'auraient pas enkore sukkombé à ses charmes. Dans les prochains jours, vous allez kastagner gratos.

Mortal Kombat 11 sera jouable gratuitement de ce vendredi 11 au lundi 14 octobre sur PS4 et Xbox One. Une occasion d'essayer ce titre de NetherRealm qui a plus que convaincu au sein de la rédaction (voir notre TEST) et qui regorge de kombattants et de guests prestigieux.

Que pourra-t-on goûter ? Voici la réponse :

Le mode Story sur les deux premiers chapitres

Le 1 vs 1 offline et en ligne avec le roster de base

La Krypte

Le Fatality Training

Les Tours du temps où l'on pourra jouer également avec Nightwolf, Shang Tsung et le T-800 de Terminator : Dark Fate - dont la sortie dans nos salles est calée pour le 23 octobre prochain.

Joli programme. Vous pouvez aussi compter sur cette période de jeu sans frais pour vous le procurer avec une réduction de 40% appliquée sur le tarif habituel sur le PlayStation Store et le store Xbox.

Mortal Kombat 11 est aussi disponible sur PC et Nintendo Switch.