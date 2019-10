Outer Wilds trouve sa date de sortie automnale sur PlayStation 4

Une fois n'est pas coutume, c'est bien la console de Sony qui était jusqu'ici passée à côté de l'un, pour ne pas dire le jeu de l'année de votre humble serviteur à l'heure ou s'écrivent ces lignes. Mais comme tout vient souvent à point à qui sait attendre, l'histoire risque au final de bien se terminer.

Repéré sur PlayStation 4 il y a une poignée de semaines en Corée du Sud, le fantastique Outer Wilds, que nous avions testé pour vous cet été hante encore l'esprit de certains des aventuriers qui s'y sont aventuré, et pour cause.

Et il n'y aura bientôt plus de jaloux, puisque le jeu d'exploration édité par Annapurna Intercative va bel et bien débarquer sur le PlayStation Store le 15 octobre prochain. Il s'agit évidemment là 'un portage en bonne et due forme, et il ne faudra donc pas s'attendre à découvrir de nouvelles planètes, ou quelque nouveau corps astral que ce soit.

En même temps, était-ce véritablement nécessaire ? Si vous y avez mis le nez ou aimez régulièrement citer Leonard Nimoy, vous savez que la réponse... est non.