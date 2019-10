Nintendo Switch : Un catcheur joue avec sa console... pendant un combat, la vidéo

L'avantage d'une console portable, c'est qu'elle permet de jouer n'importe où. Malgré tout, certaines situations semblent plus adaptées que d'autres au jeu nomade. Niveau dangerosité, un combat de catch n'apparaît pas comme le meilleur moment pour se faire une partie.

Dans le monde du catch, et plus particulièrement du catch indépendant, chaque catcheur doit trouver un truc, un "gimmick" en vocabulaire catchesque, pour se faire remarquer et donc se faire un nom. Si des catcheurs se revendiquant gamers, il y en a déjà des tonnes, l'américain Leroy Green a décidé d'aller plus loin.

En effet, le catcheur de Brooklyn a pris pour habitude de jouer à la Nintendo Switch en plein pendant ses matchs. Et de toute évidence, cela lui réussit. En effet, des vidéos et photos du lutteur en action, Switch en main, font le tour du monde depuis plusieurs jours.

Le catch étant une discipline très risquées nécessitant la concentration permanente et la coopération des deux "adversaires," il est possible de se demander si le fait de "jouer" à la Switch en plein combat est vraiment très prudent (en plus, il pourrait endommager sa console). Le coup de pub a en tout cas fonctionné.

N'essayez pas ça chez vous comme dirait l'autre.