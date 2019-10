Reggie Fils-Aimé récompensé aux Etats-Unis : Découvrez son discours de remerciement

Parce que dans le jeu vidéo comme en politique, il peut y avoir un après, nous avions salué un mouchoir à la main le départ du désormais ex-président de Nintendo of America, le célèbre Reggie Fils-Aimé, botteur de fesses et preneur de noms de son état. Mais comme en politique, les honneurs post-présidentiels sont parfois de rigueur.

À voir aussi : Nintendo recrute pour un nouveau jeu mystère en 2D : Vers un nouveau New Super Mario ?

C'est ainsi qu'avant d'entamer sa nouvelle carrière de conférencier à l'université de Cornell, l'ex visage du constructeur Outre-atlantique s'est vu décerné la récompense du Walter Day Life Time Achievement Award, décerné par le Video Game Hall of Fame. Rien que ça.

Cette récompense au blase alambiqué a été baptisée d'après Walter Day, fondateur de l'organisme chargé de vérifier les records du monde dans le domaine du jeu vidéo.

Visiblement satisfait de cette récompense, le nouveau professeur a tenu a adresser ses remerciements en vidéo :

Merci de m'avoir récompensé du Walter Day Life Time Achievement Award. Être ainsi récompensé et être associé à Walter et aux anciens lauréats comme Steve Wozniak, David Crane ou David Bishop pour n'en citer que quelques-uns me rend humble.



[...] Et pour finir, je veux remercier les joueurs et les fans. Je suis comme vous un passionné de jeux vidéo, et je l'étais avant même d'entrer comme employé chez Nintendo. Et je pense que c'est cette connaissance du média qui m'a fait aimer la communauté, et je pense que votre retour est la raison pour laquelle j'ai pu recevoir cette récompense.

Même voguant vers d'autres d'horizons, le Fils-Aimé continue donc de recevoir les éloges de l'industrie, mais pour combien de temps ?

Quant aux amiibo sur l'étagère...