One Punch Man A Hero Nobody Knows : La Bêta fermée arrivera à poing nommé

Les héros ne doivent jamais arrêter de s'entraîner pour affronter les monstres prêts à envahir la Terre. Bandai Namco va donc vous aider à vous affûter avant l'arrivée de son adaptation de One Punch Man.

À voir aussi : One Punch Man Road to Hero se lance et balance son poing en vidéo

Une Bêta de One Punch Man : A Hero Nobody Knows se tiendra du 1er au 3 novembre prochains sur PS4 et Xbox One. Celle-ci sera découpée en plusieurs sessions que voici datées avec leurs horaires :

Session 1 - Vendredi 1er novembre de 11:00 à 13:00 CEST

- Vendredi 1er novembre de 11:00 à 13:00 CEST Session 2 - Samedi 2 novembre de 07:00 à 09:00 CEST

- Samedi 2 novembre de 07:00 à 09:00 CEST Session 3 - Samedi 2 novembre de 22:00 à minuit CEST

- Samedi 2 novembre de 22:00 à minuit CEST Session 4 - Dimanche 3 novembre de 22:00 à minuit CEST

Pour participer, il suffit d'aller s'enregistrer au programme de fidélité EP!C Rewards Club de Bandai Namco et d'attendre le 30 octobre prochain que le code vous tombe tout cuit dans le bec. Eh oui, c'est ainsi dans la société actuelle.

Mais on ne va pas vous laisser si vite. L'annonce s'accompagne d'une nouvelle vidéo de gameplay d'un peu plus de deux minutes qui en montre un peu sur le mode Histoire de ce jeu de combat. Vous y créerez votre avatar, accomplirez différentes missions, rencontrerez héros et streums intimidants, avant que vos fesses ne soient sauvées par Saitama. Comme toujours.

One Punch Man : A Hero Nobody Knows est prévu sur PS4, Xbox One et PC pour 2020.