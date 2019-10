Marvel's Avengers : Durée de vie, types de missions, coop en local, les dernières infos

Comme nous vous l'indiquions le week-end dernier, Square Enix a présenté Marvel's Avengers à la presse et aux joueurs américains durant le New York Comic-Con. L'occasion pour toutes les personnes intéressées par le jeu d'en apprendre un peu plus à son sujet.

Parmi les sujets évoqués par Square Enix au cours du salon new-yorkais de cette année se trouvait la durée de vie de la campagne principale de Marvel's Avengers. Interrogé par le site ComicBook.com, Rich Briggs, senior brand director chez Crystal Dynamics, a révélé que la durée de vie sera similaire à celle des autres productions du studio mais variera d'un joueur à l'autre, en fonction de sa manière de jouer et de son envie ou non de compléter les quêtes annexes :

Je pense que la durée de vie dépendra de votre implication dans le jeu. Si vous repensez aux précédents jeux de Crystal Dynamics, vous savez que si vous voulez terminer l'histoire principale, cela prend 10-12 heures. Marvel's Avengers aura une durée de vie de cet ordre.



Et dans les jeux Tomb Raider, si vous souhaitiez voir absolument tout, faire toutes les missions annexes et tout le reste, il vous fallait généralement plus de 30 heures. Nous ne donnons pas encore de durée exacte pour Marvel's Avengers mais vous pouvez vous attendre à quelque chose de comparable à ce que nous avons fait par le passé à ce niveau.

Rich Briggs ajoute que cette durée de vie augmentera bien évidemment avec l'ajout des divers DLC comme les nouveaux passages scénarisés, les nouvelles missions et les personnages supplémentaires.

Quid de la coop ?

Pour ce qui est de la coopération, le site Bleeding Cool a obtenu des détails supplémentaires de la part de Scot Amos, le patron de Crystal Dynamics. Selon lui, les missions du jeu seront découpées en deux types : "Hero" et "War Zone." Les missions "Hero" seront jouables en solo et ne permettront pas de sélectionner le personnage incarné. Terminer une mission Hero en débloquera d'autres et c'est ainsi que les joueurs feront progresser l'histoire. En effet, les missions "Hero" correspondent à la campagne du jeu.

Les missions "War Zone" seront quant à elles les missions axées sur le multijoueur. De 1 à 4 joueurs pourront y prendre part et auront la possibilité de les quitter et de les intégrer n'importe quand. Une mission "War Zone" ne sera par ailleurs pas annulée si un joueur quitte la partie. Mais malheureusement pour les fans du jeu en coop en local, le multijoueur de Marvel's Avengers se fera uniquement en local. À l'heure où sont écrites ces lignes, Crystal Dynamics ne prévoit pas d'inclure de coopération en local dans son jeu. Il va falloir se faire une raison.

Pour rappel, Marvel's Avengers sortira sur PS4, Xbox One, PC et Stadia le 15 mai prochain.