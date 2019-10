Oculus Quest : Le hand tracking n'entamera pas trop son autonomie

En 2020, l'Oculus Quest va avoir droit à une mise à jour pour intégrer en bêta le fameux système de reconnaissance des mains et des doigts, une belle fonctionnalité qui devrait avoir un maigre impact sur la batterie.

L'une des grandes forces de l'Oculus Quest à venir c'est le système de hand tracking qui permet comme son nom l'indique de capteurs de mouvements des mains et des doigts. Ce système arrivera par le biais d'une mise à jour et la bonne nouvelle c'est que l'autonomie ne sera réduite que de 7 minutes selon l'ingénieur Robert Wang.

Sur une autonomie globale qui est fixée entre 1h30 et 3h selon les usages, cela ne fait pas trop mal. Une raison de plus pour opter pour cet appareil disponible au prix de 449 euros dans sa version 64 Go et 549 euros pour 128 Go et que Facebook pousse à fond ?

