Oculus Quest : Reconnaissance des mains et connexion au PC annoncées

Le casque de réalité autonome d'Oculus passe à la vitesse supérieure. Lors de l'Oculus Connect 6, qui se tient au Convention Center de San José, en Californie, Facebook a annoncé deux fonctionnalités importantes.

La conférence présentée par Mark Zuckerberg, grand manitou de Facebook, a débuté avec des chiffres plutôt encourageants. Depuis 2015, l'Oculus Store a rapporté plus de 100 millions de dollars. Et rien que les contenus de l'Oculus Quest, sorti en mai 2019, représentent 20% des revenus générés.

Étant donné son succès, il était assez logique de se focaliser sur cette solution VR sans fil pour le reste de l'événement. Et on pourrait dire que l'on commence à toucher le futur du bout des doigts. Au premier trimestre 2020, une mise à jour logicielle permettra à l'Oculus Quest de reconnaître... vos mains. Le Hand Tracking, grâce aux caméras frontales de l'objet, deviendra possible pour la navigation dans le menu principal comme pour les jeux. Adieu l'Oculus Touch ? À voir, mais la vidéo de présentation ci-dessus vend clairement du rêve.

Et ce n'est pas terminé. Outre l'amélioration du Passthrough - qui permet de voir son environnement proche - la semaine prochaine avec une vision stéréoscopique, et l'accès au catalogue de l'Oculus Go, le constructeur a présenté un accessoire plutôt intéressant.

En novembre sortira l'Oculus Link, un câble de connexion qui transformera le très flexible Oculus Quest en casque PC, permettant de se plonger dans toutes les expériences réservées au à l'Oculus Rift, pour lequel on se demande si on ne va pas le rebaptiser Oculus RIP...

L'Oculus Quest est en vente au prix de 449 euros pour la version 64GB et 549 euros pour la version 128GB.