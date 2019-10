Mario Kart Tour dévoile une nouvelle épreuve disponible dès demain

Lancé à grand coup de champignons à la fin du mois de septembre, la première version de la série Mario Kart sur mobiles a déjà connu un certain succès, pour ne pas dire un succès certain, en réalisant le meilleur démarrage d'un jeu Nintendo sur le support.

À voir aussi : TEST de Mario Kart Tour : Un détour payant sur mobiles ?

Et vous avez déjà pu le constater pour peu que vous fassiez partie des quelques 90 millions de joueur l'ayant téléchargé : il faudra régulièrement revenir sur Mario Kart Tour pour profiter de ses nombreuses mises à jour afin de parcourir à toute berzingue les routes du monde entier.

Après avoir croqué la Grosse Pomme lors de son lancement, c'est cette fois dans la capitale nippone que Mario et sa bande viennent se tirer la bourre, comme en atteste ce tweet posté par le compte officiel du jeu :

A new tour is coming to #MarioKartTour!



"Tokyo Tour" starts at 11pm on October 8th (PT), with additional new and nostalgic courses.

Of course, new characters will be added too!



Race your way through the Tokyo metropolis! pic.twitter.com/bIFHEx5iSD