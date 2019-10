Mario Kart Tour cartonne et dépasse les espérances de Nintendo : Les chiffres

Il aura fallu le temps, mais la décision prise par Nintendo de porter sur les mobiles intelligents ses plus illustres licences semble s'avérer payant, en tout cas sur le seul plan marketing. En ce qui concerne la qualité, vous restez seuls juges...

Et si la chronophage série Animal Crossing pouvait il y a encore quelques jours se targuer de totaliser la meilleure semaine de lancement d'un jeu estampillé Nintendo sur smartphones, voilà que le père Mario vient se permettre une bonne vieille queue de poisson des familles.

Comme le montre aujourd'hui le graphique comparatif de Sensor Tower disponible dans notre galerie d'images, le holp-up organisé par Nintendo dépasse de loin les 20 millions de téléchargements dont nous vous parlions (avec les mains) la semaine dernière. En effet, après sept petits jours de disponibilité, Mario Kart Tour s'est installé sur 90 millions de smartphones, devenant donc encore un peu plus le plus gros démarrage d'un jeu mobile pour le constructeur japonais.

Ce score est tout simplement six fois plus élevé que le précédent record, détenu par Animal Crossing : Pocket Camp et ses 14,30 millions de fichiers téléchargés. Et la meilleure nouvelle pour Nintendo, c'est que Mario Kart Tour a déjà généré la coquette somme de $12,7 millions avec ses micro-transactions et autres Pass Or. Ce n'est pas un record (ce dernier étant détenu par Fire Emblem Heroes et ses $28,2 millions sur la même durée), mais tout de même.

Le très attendu Garfield Kart : Furious Racing réussira-t-il à nous faire oublier Mario Kart Tour ? À vous de voir...

Qu'avez-vous pensé de Mario Kart Tour ? Avez-vous dépensé quelques microthunes dedans ? Faites-nous part de vos avis mobiles dans les commentaires ci-dessous.