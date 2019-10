Bully 2 a bien été en développement, et jouable, selon plusieurs sources

Cela fait des années que des rumeurs plus ou moins crédibles au sujet de Bully 2 apparaissent en ligne de temps à autres. Si de nombreux éléments poussaient déjà à croire que le jeu avait été en développement à un moment donné avant d'être annulé, il semblerait que les choses soient plus compliquée que ça.

L'été dernier, un membre de la communauté des fans de jeux Rockstar Games du nom de "Fika122," réputé pour les scoops qu'il a obtenus à propos de ces mêmes jeux, est entré en contact avec un ancien développeur de Rockstar New England. Bien que gardée secrète pour des raisons évidentes, l'identité de ce développeur a été vérifiée par "Fika122" et "SWEGTA," un YouTubeur spécialisé dans les vidéos sur Bully. Cet ancien employé de Rockstar Games, dont le nom apparaît au générique du premier Bully, a révélé de nombreuses informations à propos du développement de Bully 2.

Et puis une fois, au stage d'été...

D'après ce développeur anonyme, la version de Bully 2 en développement il y a dix ans aurait traité des vacances d'été de Jimmy Hopkins (le héros du premier Bully). Ces dernières auraient eu pour cadre l'immense maison du nouveau mari de la mère de Jimmy ainsi que le camp de vacances et la ville voisine. Jimmy aurait évidemment eu à composer avec de nombreux personnages dont ses nouveaux beaux-frères et belles-soeurs.

Du côté du gameplay, il affirme avoir planché sur de nouvelles mécaniques de farces ainsi que sur la possibilité de grimper ou de faire des pièges en utilisant des cordes (ce système exploitait le moteur physique des cordes de Red Dead Redemption). Le développeur raconte qu'il a travaillé sur le jeu pendant plusieurs mois avant d'être subitement renvoyé. Selon lui, ses supérieurs n'avaient pas indiqué qu'ils étaient insatisfaits du travail réalisé par les développeurs avant ce licenciement. Cela étant dit, il tient également à préciser qu'il ne travaille plus pour Rockstar New England depuis 10 ans et qu'il peut s'être passé beaucoup de choses autour de Bully 2 depuis.

S'appuyant sur ses propres sources proches du développement du jeu, le site VGC apporte quelques précisions supplémentaires. Selon elles, le co-fondateur de Rockstar et auteur de tous les GTA (premier épisode mis à part) et Red Dead Redemption, Dan Houser, a écrit les premières scènes du jeu ainsi que le contour du reste de l'intrigue en 2008. Selon ces mêmes sources, l'histoire de Bully 2 se serait bel et bien déroulée pendant les vacances d'été de Jimmy comme indiqué ci-dessus. Une autre source, présentée par VGC comme étant "bien placée," affirme cependant que l'équipe de développement ne s'est jamais arrêtée sur les détails de l'histoire. Une des possibilités envisagées était par exemple de remontrer Jimmy dans un environnement scolaire comme l'école ou encore l'université.

Une mystérieuse version jouable

Cette première phase du développement de Bully 2 a pris fin en 2009. La seconde source de VGC explique que le développement a repris après la sortie de Red Dead Redemption. La date exacte de redémarrage du projet n'est pas donnée mais cette source la place entre mai 2010 et la fin de l'année 2013. Selon cette source, l'équipe de Rockstar New England a travaillé sur le jeu entre 12 et 18 mois. Bully 2 tournait à l'aide du Rockstar Advanced Game Engine (RAGE), moteur de titres comme Grand Theft Auto V et Red Dead Redemption 2.

Cette même source affirme que le développement avait suffisamment avancé pour qu'une version jouable de Bully 2 existe. Selon elle, cette démo ne proposait qu'une toute petite partie du jeu avec une version basique du gameplay en monde ouvert. Malheureusement pour les fans de Bully, le développement de cette suite n'a jamais passé la seconde et l'équipe a fini par être placée sur d'autres projets.

Bien évidemment, les choses ont pu changer l'arrêt du développement de Bully 2. Les sources de VGC n'ont pas pu indiquer si le développement du jeu avait repris depuis ou non. Le consensus parmi les principaux "leakers" d'informations au sujet des jeux de Rockstar Games est cependant que Bully 2 est bel et bien en développement actuellement et qu'il s'agira du prochain gros jeu post-Red Dead Redemption 2 de l'éditeur américain. Les fans de Bully peuvent donc continuer de croiser les doigts.

