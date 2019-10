Junichi Masuda (Pokémon) et Game Freak voulaient développer un jeu sur Virtual Boy

Le Virtual Boy, console avant-gardiste mais imparfaite (euphémisme), est incontestablement le plus gros bide de l'histoire de Nintendo. Malgré ses défauts, le casque de "réalité virtuelle" de la firme de Kyoto avait réussi à inspirer certains développeurs. Junichi Masuda fait partie de ces créateurs.

À lire aussi : Virtual Boy : Des développeurs veulent lui donner de nouveaux jeux

Le magazine Game Informer s'est récemment rendu dans les locaux Game Freak afin d'en voir/apprendre plus au sujet de Pokémon Épée et Bouclier. Mais lorsqu'il interrogeait Junichi Masuda, le producteur de Pokémon Épée et Bouclier, le journaliste du magazine américain n'a pas pu s'empêcher de lui poser des questions sur d'autres sujets.

Et, curieusement, une de ces questions concernait le Virtual Boy. Mais le plus étonnant dans cette histoire a été la réponse du producteur (qui fut également compositeur et programmeur sur les deux premiers Pokémon). En effet, lorsque Game Informer lui a demandé si Game Freak avait envisager de développer un jeu sur Virtual Boy, Junichi Masuda a répondu :

Oui, mais quand nous avons vraiment commencé à nous y mettre, la console était déjà sur le déclin. Personnellement, j'aimais vraiment le Virtual Boy.

D'après Junichi Masuda, ce jeu Virtual Boy aurait été une nouvelle licence et non pas un épisode de Pokémon (la production du Virtual Boy au Japon a été arrêtée avant la sortie du premier Pokémon). Malheureusement pour les curieux, le producteur n'a pas donné davantage d'informations à propos de ce qu'il avait en tête pour ce jeu Virtual Boy.