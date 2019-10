Call of Duty Mobile dépasse les 35 millions de téléchargements et $2 millions d'achats

Le lancement de Call of Duty Mobile, le jeu FPS gratuit sur mobile, a obtenu un grand succès selon les chiffres d'Activision : 35 millions de téléchargements, 2 millions de dollars de micro-transactions.

À voir aussi : Call of Duty Mobile disponible en accès anticipé

Selon Activision, le jeu mobile s'est hissé dans le top des jeux les plus populaires dans 100 pays différents, le jeu étant disponible à la fois sur Android et iOS depuis le 1er octobre dernier.

Le jeu est inspiré du contenu disponible dans les opus Modern Warfare et Black Ops : armes, personnages.

Le Président d'Activision, Rob Kostich, a déclaré :

La réaction des fans sur Android et iOS a été incroyable. Call of Duty : Mobile a déjà dépassé les 35 millions de téléchargements et est en passe de devenir l'application iOS la mieux classée en termes de téléchargements dans 100 pays, non seulement dans la catégorie jeux, mais également dans les classements toutes apps confondues. C'est une expérience incroyablement amusante et ce n'est que le début. [...] Il y aura encore beaucoup de nouveautés et de contenus à venir au fil des mises à jour.

Le jeu était assez complet dès son lancement, avec plusieurs modes de jeu déjà développés : le Multijoueur évidemment, mais aussi le fameux mode Battle Royale avec des véhicules de tous types pour se déplacer.

On pourra donc s'attendre à de nombreuses mises à jour et nouveautés, en attendant le dernier volet de la licence, sur consoles de salon et PC.